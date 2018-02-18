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DAÜ personeli Emine Esen yazdığı tez ile esnafın sorunlarına ışık tuttu

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DAÜ personeli Emine Esen yazdığı tez ile esnafın sorunlarına ışık tuttu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nde Yönetici Asistanı olarak görev yapan Emine Esen, yazdığı yüksek lisans tezi ile esnafın sorunlarına ışık tuttu.

Çalıştığı fakültenin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na, DAÜ tarafından gelişimi desteklemek amacıyla Üniversite personeline sağlanan burs doğrultusunda kayıt olan Esen, bir yandan üniversitedeki görevini sürdürürken, diğer yandan da derslerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) esnafının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine hazırladığı tezini tamamladı. Oldukça yoğun bir tempoyla çalışan Emine Esen’in tezi, alanında büyük beğeni topladı. Son olarak, “Kuzey Kıbrıs’ta Faaliyet Gösteren Esnafın Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yüksek lisans tezini, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’ya sunan Emine Esen, esnafın sorunlarına ışık tutuyor.

“Tez Kitaplaştırılacak”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Emine Esen’in DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Gülgün Güven Lisaniler’in danışmanlığında tamamlanan tezi ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışmadan elde edilecek verilerle odanın daha güçlü KOBİ politikaları üretebileceğini ifade ederek, çalışmanın en kısa zamanda oda yayını olarak kitaplaştırılacağına vurgu yaptı. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Yönetici Asistanı Emine Esen’in yüksek lisans tezi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ele alıyor. Esen, çalışmada esnaf ve zanaatkarların profilini çıkarırken, esnafın ortak paydada buluşan sorunlarını da belirleyerek, bu sorunlara ilişkin yine esnaf tarafından sunulan çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Esen’in araştırmasına göre, KKTC’deki KOBİ’lerin karşılaştığı en önemli sorunlar ise vergiler, enerji fiyatlarının pahalılığı ve haksız rekabet olarak ön plana çıkıyor.

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