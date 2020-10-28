DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajda şu ifadelere yer verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajda şu ifadelere yer verdi.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile yüce Türk Milleti’nin büyük mücadelesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını kutlarım. Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir” sözünün ve O’nun Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimlerinin izinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile tüm Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü