DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Töreniyle Mesleklerine Adım Attı

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ MEZUNLARI İÇİN YEMİN TÖRENİ DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları için mesleki yemin töreni düzenledi. 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 10:00’da, Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlenen törende 75 sağlık profesyoneli yemin etti. Söz konusu törene DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. N. İlke Akçay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, fakülte dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birincisi Çağrı Özlütaş ve İngilizce bölümleri temsilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Birincisi Alaa Gamal E. Mohsen mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi.

“Sağlık Bilimci Olmak Büyük Sorumluluklar Gerektirir”

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, herkese hoş geldiniz diyerek bugün çok onur verici bir paylaşım için bir araya gelindiğinin altını çizdi. Söz konusu yemin töreni ile 75 genç meslektaşın çok önemli bir adımına şahit olunacağını belirterek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonunun sağlık alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi üreten, yayan, uygulayan ve ülkenin geleceği için nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin mezuniyetlerinde büyük paya sahip olan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bu günlere gelmesinde büyük özveri ile çalışan tüm personele teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Malkoç, velilere seslenerek “Gözbebeğiniz olan evlatlarınızı bugün fakülteden uğurluyoruz. Fakültem ve tüm mezunlar adına teşekkürlerimizi sunarım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Malkoç, “Değerli meslektaşlarım, zorlu bir eğitim sürecinin ardından bir dönemi kapatıp, yeni bir döneme geçiyorsunuz. Sağlık Bilimci olmak büyük sorumluluklar gerektirir. Atacağınız bu adımla topluma karşı da sorumluluklarınız başlıyor. Değişim, dönüşüm ve gelişim günümüzde büyük öneme sahiptir. Sadece teknoloji değil hayatımızın hemen her alanında bu dönüşümü görüyoruz. Dönüşüm siz gençler ile başlar. Önce hayalinizi kurun, sonra da bu hayale ulaşmak için koşun. Değiştikçe ve dönüştükçe gelişimin de beraberinde geleceğini göreceksiniz. Hepinizin çok güzel yerlerde birer sağlık profesyoneli olarak DAÜ’yü ve Fakülteyi temsil edeceğinize inancım tamdır. Meslek yemininize sadık kalın. Hepinizin yolu açık olsun.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Öztüren tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu birincilerine hediyelerinin takdim edilmesi ve birincilerin anı kütüklerine isimlerinin çakılması ile tören devam etti.

İlke ve Etik Değerlere Bağlılıkları Üzerine Yemin Ettiler

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları mesleklerine başlamadan önce yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını bu yemin ile ifade ettiler. Mezunlar, yeminlerini okumalarının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.