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DAÜ-SEN resti çekti... DAÜ'de işler yeniden karışıyor...

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Açıklamada, bu yaklaşıma karşı tepkinin oldukça sert olacağı ve herhangi bir şüphenin olmaması gerektiği vurgulanıyor.
DAÜ-SEN resti çekti... DAÜ'de işler yeniden karışıyor...

"DAÜ-SEN"  tarafından yapılan açıklama, üniversitenin içinde bulunduğu zorlu döneme dikkat çekiyor. Sendika, üniversitenin ayakta kalabilmesi için makul ve adil bir çözüm arayışında olduklarını ifade ediyor.

Ancak, üzülerek ifade ediliyor ki, bugün üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulu (VYK) ve Hükümetin talepleri doğrultusunda, daha önce görüşülen protokol taslağının dışında, sendikanın kabul etmesinin mümkün olmadığı, makul ve adil olmayan öneriler sunmuş. Bu duruma sert bir tepki gösteren sendika, üniversite yönetiminin bu önerilerini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Açıklamada, bu yaklaşıma karşı tepkinin oldukça sert olacağı ve herhangi bir şüphenin olmaması gerektiği vurgulanıyor. Sendika, üniversite yönetiminden acilen sunumunu tüm paydaşlarıyla paylaşmasını talep ediyor. Ayrıca, üniversitenin ancak birlikte hareket edilerek ayakta kalabileceği vurgulanıyor.

Bu gelişme, üniversite ve sendika arasındaki protokol müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlığın, daha geniş bir akademik topluluk tarafından merakla beklenen bir konu olduğunu gösteriyor.

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