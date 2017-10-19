DAÜ Sosyal Medya Ve Marka Haftası’nda ikinci gün

DAÜ öğrencilerinin yanı sıra yerli ve yabancı katılımın yoğun olduğu DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’na, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler kayıt yaptırarak katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya ve Marka Haftası’17 ikinci gün oturumları, 19 Ekim 2017 Perşembe günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 10:30’da yapılan sunumlar ile devam etti. DAÜ öğrencilerinin yanı sıra yerli ve yabancı katılımın yoğun olduğu DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’na, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler kayıt yaptırarak katıldı. İkinci günün ilk sunumunu Türkiye’nin önde gelen ajanslarından Wanda Digital’in Kreatif Direktörü Enis Baruh gerçekleştirdi. “Dijital Ajansın Derinliklerinden Dijital Reklamın Geleceğine” başlıklı sunumunda Türkiye’de 2010 yılında başlayan dijital dünyanın günümüze kadar katlanarak artan gelişim süreçlerini anlatan Baruh, sunumunda öğrencilere ajansların çalışma ortamıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

“Adapte Olabilenler Ayakta Kalacak”

Dijital dünyada geleceği tahmin etmenin oldukça zor olduğunu belirten Baruh, şu anda sosyal medya veya dijital reklamcılık alanında çalışmayı düşünen öğrencilerin kendilerine “Kesinlikle bu firmada ya da bu alanda çalışacağım” dememesi gerektiğini, bunun sebebinin ise “Vine” örneğinde olduğu gibi küresel ölçekte çok büyük çıkış yapan sosyal medya platformlarının bile yalnızca üç yıl içerisinde kapanabildiğini dile getirdi. Çok hızlı değişen dijital dünya ile ilgili ünlü bilimadamı Charles Darwin’in “Güçlü ya da zeki türler değil, değişime en fazla ayak uydurabilenler ayakta kalacak” sözünün tam anlamıyla dijital dünyaya uygulanabilecek bir felsefe olduğunun altını çizen Baruh, öğrencileri ajansların çalışma ve kendini yenileme prensiplerinin yanı sıra, sektörde verilen maaş oranları hakkında da bilgilendirdi.

“Ben De DAÜ Mezunuyum”

DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’17 ikinci gün oturumlarının ikinci sunumunu DAÜ İşletme Bölümü Yüksek Lisans Mezunu ve OMD Global Media Agency’nin Birleşik Arap Emirlikleri Sosyal Medya Direktörü pozisyonunda çalışan Khaled Akbik gerçekleştirdi. Sunumuna DAÜ diplomasını göstererek başlayan Akbik’in “Ben de sizlerden biriyim. Ben de DAÜ mezunuyum” demesinin ardından salonda büyük bir alkış koptu. Öncelikle şirketi OMD Global Media Agency ile ilgili kısa bir tanıtım videosu yayımlayan Akbik, dijital reklamcılık alanındaki çalışmalarını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki reklam piyasasını detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. Çalıştığı bölgede maaşların Türkiye’ye oranla daha iyi durumda olduğunu belirten Akbik, her coğrafyanın kendine özel demografik yapısı olduğunu, reklam çalışmalarında da önemli olan unsurun, farklı segmentlere ayrılmış olan kitlelerin ilgisinin nasıl çekileceği ve bu ilginin nasıl sürdürülebilir hale getirileceği olduğunu vurguladı.