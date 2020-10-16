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DAÜ, Yrd. Doç. Dr. John Albert Turner için anma töreni gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. John Albert Turner, 14 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 14:30’da, İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde anıldı.
DAÜ, Yrd. Doç. Dr. John Albert Turner için anma töreni gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. John Albert Turner, 14 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 14:30’da, İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde anıldı. Beklenmedik şekilde aramızdan ayrılan Yrd. Doç. Dr. John A. Turner; ailesi, meslektaşları, dostları ve öğrencilerinin katıldığı anma programı ile sonsuzluğa uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı anma töreninde; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen de hazır bulundu.

 

“DAÜ Ailesi’nin Başı Sağ Olsun”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen konuşmasında, Yrd. Doç. Dr. Turner ile olan anılarından bahsederek kendisinin çok kibar, pozitif ve iyi bir dinleyici olduğunu ifade etti.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın “Ailemizin uluslararası bir üyesini kaybettik. Onu saygıyla anıyoruz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Turner’in arkasında bıraktığı güzel anılar ile hatırlanacağını kaydeden Prof. Dr. Hocanın, ailesine, sevenlerine ve tüm DAÜ ailesine başsağlığı diledi

 

İsmi Seminer Odasına Verildi

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, “Yrd. Doç. Dr. Turner iyi bir bilim insanı, başarılı ve dostluklarını iyi bilen bir kişiydi. Onu her zaman hatırlayacağız” diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Turner ile yakın bir arkadaş olduklarını ve akademik yaşamda da iş birliği yaptıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Bozkurt, “Birçok ortak anımız olan, çok pozitif ve iyi bir mizah anlayışına sahip, sevgi dolu arkadaşımı kaybetmenin hüznünü içerisindeyim” diye konuştu. Ardından Yrd. Doç. Dr. Turner’ın öğrencileri kürsüye gelerek kendisiyle ilgili anılarını anlattı.

 

Anma Töreni, Yrd. Doç. Dr. Turner adına gerçekleştirilen sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yer alan seminer odasına isminin verilmesi ile son buldu.

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