 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.840
  • Altın 145,622
  • Dolar 3,5979
  • Euro 3,9199
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

DAÜ’de 53. Kütüphane Haftası karikatür sergisiyle başladı

»
DAÜ’de 53. Kütüphane Haftası karikatür sergisiyle başladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kütüphane Haftası etkinlikleri, Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Bir Işıktır Kitap” adlı karikatür sergisiyle bugün başladı.

Sergi açılışında konuşan DAÜ Özay Oral Kütüphane Müdürü Osman Soykan, kütüphaneciler olarak burada bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirterek, sergi açılışına katılanlara teşekkürlerini iletti.

Kütüphane ve kütüphanecilik hakkında bilgiler veren Soykan, kitap okumanın ve bilginin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Açıklamalarına "Bilgi güçtür, güç bilgidir" şeklinde devam eden Soykan, 53. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Karikatürlerin de aynı kitaplar gibi güçlü mesajlar içerdiğine vurgu yapan Soykan, 53. Kütüphane Haftası’nda kütüphanenin öneminin karikatürlerle anlatılmaya çalışılmasından son derece mutluluk duyduğunu vurguladı.

Açılışta karikatürcüler adına konuşan Hüseyin Çakmak, 8 karikatürcüden toplam 50 karikatürün sergileneceğini belirterek, KKTC’de sanata, kitap ve kütüphaneye gerekli önemin verilmediğini belirtti. DAÜ’ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Çakmak, günümüzde artan internet kullanımıyla kitap okumaya ilginin azaldığına vurgu yaptı. Karikatürlerde mesajların çizgilerle verildiğine dikkat çeken Çakmak, karikatürcülerin mesajlarını çizerek anlattığını belirtti. Çakmak, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, 53. Kütüphane Haftası’nı en içten dileklerle kutladığını vurguladı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ise katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren kütüphanenin öneminin bilincinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özkaramanlı, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde toplam 200 bin kitap, 200 bine yakın elektronik kitap ve 10 binin üzerinde elektronik dergi olduğunu dile getirerek, kütüphane hakkında bilgiler verdi. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Özkaramanlı, 53. Kütüphane Haftası’nı kutladı. Sergi açılışından sonra karikatürcülere Prof. Dr. Özkaramanlı tarafından yapmış oldukları değerli katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

“Kitap ve Kütüphane” konulu karikatür sergisi Leyla Çınar Algül organizatörlüğünde karikatürist Cemal Tunceri, Hüseyin Çakmak, Leyla Çınar Algül, Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Mustafa Cemal Azizoğlu, Mustafa Tozakı, Serkan Sürek ve Utku Karsu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Sergi, 2 Nisan tarihine kadar, 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Baraka: “sanatseverlik sözünü çekinmeden söylemeyi gerektirir”26 Mart 2017 Pazar 19:28
  • YDP: “27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun”26 Mart 2017 Pazar 18:26
  • YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sanatseverleri buluşturuyor26 Mart 2017 Pazar 18:26
  • Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında 25 ressamın eserlerinden oluşan sergi açıldı26 Mart 2017 Pazar 18:24
  • LBT: “ihtiyaçtır tiyatro”26 Mart 2017 Pazar 11:34
  • “Saçları Duman Beyazı Kadın” Salı günü tanıtılıyor26 Mart 2017 Pazar 11:06
  • 53. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor26 Mart 2017 Pazar 10:24
  • Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor26 Mart 2017 Pazar 10:07
  • Herakles lahdi Türkiye'ye iade ediliyor25 Mart 2017 Cumartesi 12:11
  • Tekrar tekrar izlemekten sıkılmadığımız filmler24 Mart 2017 Cuma 20:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti