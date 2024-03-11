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DAÜ'de 8 Mart Etkinliği: Kadınların Başarı Hikayeleri ve Deneyimleri Konuşuldu

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DAÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Konferans: Kadınların Deneyimleri Paylaşıldı
DAÜ'de 8 Mart Etkinliği: Kadınların Başarı Hikayeleri ve Deneyimleri Konuşuldu

DAÜ’DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL KONFERANS DÜZENLENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans gerçekleştirildi. 8 Mart 2024 Cuma günü, saat 16:00’da, Aktivite Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Girişimci Neriman Kaşif, DAÜ İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi ve Girişimci Hanife Erişen ile Av. Aslı Özgüç katılımcılar ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

 

Söz konusu etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’nden Cemre Mühendisoğlu katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konferans kapsamında alanında belli bir başarı elde etmiş olan kadınlar ile bir araya gelme fırsatı yakalayan katılımcılar, gerçekleştirilen sunumlar sırasında kariyer gelişimi, fırsatlar ve yaşanılan zorluklar ile ilgili birincil kaynaktan bilgiler edindiler. Konferans sonunda ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve konuşmacılara çiçek takdim edildi.

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