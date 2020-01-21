DAÜ’de Cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi,Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından Cittaslow’un önemi ve yapılması gerekenlerin ele alındığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi,Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından Cittaslow’un önemi ve yapılması gerekenlerin ele alındığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi ayrıca doktora öğrencisi Ecem İnce bu yönde hazırladığı ‘Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi’ konulu tezini sundu.

Toplantıda ilk olarak konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr Hasan Kılıç üniversitelerin sorumlulukları arasında araştırmalar yapıp topluma hizmet etmenin var olduğunu anımsatarak, bu bağlamda Cittaslow’un hak ettiği görmesi amacıyla bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

DAÜ İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.Dr Şule Aker de bu tür projelerin hem üniversiteler, belediyeler hem de ülke açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, Cittaslow’un ülkemiz açısından alternatif bir değer olduğunu kaydetti.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali Öztiren ve öğretim görevlisi Deniz İşçioğlu da Cittaslow’un ülkemizde hayat bulmasının gelen turistler açısından da büyük önem taşıdığını, böylesi güzel projelerle sorunların çözümüne katkı sağlanacağını dile getirdiler.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da konuşmasında, Cittaslow ailesi olarak üniversitelerin kendilerine verdiği katkının çok önemli olduğunu belirterek, üniversite ve belediyelerin güçlerini birleştirmesi sayesinde güzel işlere imza atılacağına olan inancını dile getirdi ve Cittaslow’un ülkede hak ettiği değeri görmesi arzusu içinde olduklarını vurguladı.

DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü doktora öğrencisi Ecem İnce daha sonra ‘Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi’ konusundaki uygulamalar, sonuçlar ve önerileri içeren tezini davetlilere sundu.

İnce tezinde ülkenin yavaş kentlerinin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığını, bu noktada yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olduğuna vurgu yaptı.