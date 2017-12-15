DAÜ’de liselere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” gerçekleştirilecek.

Ülke genelindeki liselerden 1800’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 18 Aralık 2017 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu atölye çalışmaları bölgelere göre 25 ve 26 Aralık 2017 tarihlerinde de devam edecek.

Gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarına Lefkoşa bölgesi okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji, Haspolat Meslek Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Değirmenlik Lisesi katılacak. Güzelyurt, Girne ve Lefke Bölgesi okullarından Lapta Yavuzlar Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs TMK, Güzelyurt TMK, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Gazimağusa, İskele ve Karpaz Bölgesi okullarından ise Gazimağusa Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa TMK, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doğa Koleji, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi öğrecileri etkinlikte yer alacak. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar.

39 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Makine Tesviye Atölyesi, CNC Tezgahında Parça İşleme, Elektrikli Araba İmalatı Labaratuvarında Uygulama, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Zeminlerin Sıkılaştırılması (kamksiyon) Deneyleri, Alice 3.0 ile Oyun Programlama, Kıbrıs Sorunu, Ekonomi, Fizik Bölümü-Mekanik Enerji Prensiplerinin değişiminin anlaşılması-Roller Coaster, Kimya Bölümü-Acid-Base Titration, Reklam Çevirileri ve Yerelleştirme Atölye Çalışmaları- Onuncu Beyaz Perde Günleri; Görsel İşitsel Çeviri Atölyesi, Bilişsel Psikoloji, Polimeraz Zincir Reaksiyon, Hukuk Eğitimi, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Mobilyanı Yap, Sanal Mekanda Çekim, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Reklam Mutfağı ve Markalarla Dans, Farkındalık Etkinliği (Yaşam Gerçekleri ve Özel Eğitim), Üniversite Diploma ve Ötesi- Çoklu Zeka ve Kariyer Seçimi, Yaratıcı Düşünme ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği veya Öğrenci Konseri, Vücut Ağırlığı Denetimine Yönelik Değerlendirme, Sağlıklı Beslenmede Pişirme Koşulları ve Sakıncalı Yöntemler, Kassal Kuvvet ve Denge Değerlendirmesi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, Klinik Uygulamalara Giriş: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı) Önemi ve Uygulamalı Eğitimi, Tıpta Biyokimyasal Analizlerin Önemi ve Uygulamalı Örneği (kan ve idrar tahlili), Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri ve Uygulaları yer almaktadır.