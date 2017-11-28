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DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

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DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi.

Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi başaran 100’ü aşkın öğrenciye 28 Kasım 2017Salı günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 10:00’da düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdiçek teslim edildi.

Tören açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ikincisini gerçekleştirdikleri bu ödül töreninden ötürü duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarıya ulaşmak için çok çalışmanın gerektiğini kaydetti. Başarılı olan öğrencileri içtenlikle kutladığını ifade eden Prof. Dr. Osam, öğrencilere daha nice güzel başarılara sahip olmaları temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Osam, Mühendislik Fakültesi öğrencisi Amro Faki’ye, Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Seda Sarı’ya ve Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ensiyeh Mohebbikian’a temsili hediye çeklerini takdim etti. 

Tören, öğrencilerin Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Prof. Dr. Cem Tanova, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti. Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücretmiktarı olarak 3 kategoriye ayrıldı. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi dekatılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. 

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