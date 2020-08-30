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DAÜ’den İngiltere’nin en iyi 10 Üniversitesinden biri olan WARWICK’te yüksek lisans yapma fırsatı

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DAÜ’den İngiltere’nin en iyi 10 Üniversitesinden biri olan WARWICK’te yüksek lisans yapma fırsatı
DAÜ’den İngiltere’nin en iyi 10 Üniversitesinden biri olan WARWICK’te yüksek lisans yapma fırsatı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları 2011 yılından itibaren DAÜ kampüsünde yürütülüyor. The Guardian 2020 üniversiteler sıralamasına göre Warwick Üniversitesi İngiltere’de 9. sırada yer alıyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde Yüksek Lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor.

 

Bu prestijli Yüksek Lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde bir akademik yılda tamamlanabilmektedir. Öğrencilere Yüksek Lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunulmaktadır (vize ve yer uygunluğuna tabidir). Sunulan Yüksek Lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır.

 

Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

Programa katılan öğrenciler Mühendislik, İşletme, Turizm, Mimarlık ve Bilgi Teknolojileri gibi birçok farklı alanlardan gelmektedir. Öğrenciler dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birinde Yüksek Lisans diploması almanın yanı sıra, iş yaşamında üst düzey yöneticilerden beklenilen pratik bilgi ve becerileri edinme motivasyonu ile eğitimlerine devam etmektedirler.

 

Bu fırsat hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler, hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arası DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (IE-C-111) veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya https://warwick.emu.edu.tr/en/apply/online-application-form web sitesinden online başvuru yapabilir

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