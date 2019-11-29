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DAÜ’den Türkiye Mersin ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ziyaret

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Tanıtım Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erkan Arkın, geçtiğimiz günlerde, çeşitli tanıtım faaliyetlerinde yer almak üzere Türkiye’ye gitti
DAÜ’den Türkiye Mersin ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ziyaret

Prof. Dr. Pulhan ve Yrd. Doç. Dr. Arkın, DAÜ Türkiye Tanıtım Büroları’nı ziyaretler çerçevesinde bir dizi etkinliğe de katıldı. Prof. Dr. Pulhan ve Yrd. Doç. Dr. Arkın, DAÜ Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu tarafından verilen ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde organize edilen “Üniversite Sınavına Etkin Hazırlık” konulu eğitim seminerine katılarak öğrencilerle biraraya geldi. İl genelindeki liselerden yaklaşık 1,500 son sınıf lise öğrencisinin katıldığı eğitim seminerinde, sınava etkin hazırlanma teknikleri üzerine bir sunum gerçekleştirildi.

 

Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Görüşüldü

Prof. Dr. Pulhan ve Yrd. Doç. Dr. Arkın, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü ve Adana İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, DAÜ tarafından il ve ilçelerdeki rehber öğretmenlere ve branş öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmesi ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile DAÜ arasında iş birliği konuları görüşüldü. Yakın tarihte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler hususundaki mutabakat anlaşmasının bir benzerinin, diğer İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile de gerçekleştirilebileceği üzerinde fikir birliğine varıldı

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