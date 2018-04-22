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Denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi

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Alsancak’ta Escape Plajında bugün öğle saatlerinde denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi.
Denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subayının BRT’ye verdiği bilgiye göre, Alsancak’ta Escape Plajında, denize girmemeleri konusunda plaj görevlileri tarafından uyarılmalarına rağmen, arkadaşları ile denize giren 20 yaşındaki Ahmet Vashed , 20 yaşındaki Abdullhman Ayesh ile ve yine 20 yaşında Waleed İsmael denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

3 genç Escape Plajındaki cankurtaran tarafından kurtarılarak ambulans ile önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından Ahmet Vashed yoğun bakım servisinde Abdullhman Ayesh ve Waleed İsmael ise acil serviste müşahede altına alındılar.

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