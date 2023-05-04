Denizlerde fırtına bekleniyor: Cumartesi'ne kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, denizlerde, bu gece yarısından Cumartesi sabah saat 06.00’ya kadar etkili olacak fırtına beklendiğini duyurdu.
Daireden yayımlanan ihbarda, bu gece yarısı başlayacak denizlerdeki rügzarın, kuzey ve doğu yönlerden ve zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin, yarın akşam saatlerinden sonra ise şiddetini artırarak 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.
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