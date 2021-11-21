Denkay Başel Parkı Açılıyor

Girne Belediyesi Ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı İşbirliği İle Oluşturulan Park Dr. Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta Yapılacak Açılışla Kent Halkının Kullanımına Sunuluyor.

Girne Belediyesi Kent Estetiği ve Park Bahçe Şubeleri tarafından, " Herkes İçin erişilebilir" temasıyla hazırlanmış ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı sponsorluğunda yapılmış park 23 Kasım 2021 Salı günü saat 12.00’da Dr. Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta açılıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılan projeyle Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.