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Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret etti

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,  Cumhurbaşkanı seçilirken seçime “parti seçimi” gözüyle  bakılmasının en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi.
Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret etti

Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Ziyarette Denktaş, sanayicilerin sorunlarını dinlerken, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 5 yıllık süreçte neleri planladığı konusunda düşüncelerini aktardı.

Denktaş, Hükümetin pandemi süreci boyunca söylenenleri duymama çabası içerisinde olduğunu ve yine aynı süreçte Cumhurbaşkanı ile Hükümetin rol kapma yarışı yaptığını söyledi.

Sivil toplum örgütlerini, hükümetin sadece dinlediğini ama duymadığını ifade eden Denktaş, kararsız tutumların sürdüğünü görünce aday olma yolunu seçtiğini belirtti.

Adaylığını açıklamasının ardından toplumun her kesiminden büyük destekler aldığını açıklayan Denktaş, bu desteğin sandığa gitmeme kararı olanlardan da geldiğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca yürüyeceği yolda iç yapıyı toparlayarak, sektörleri birbirleri ile barıştırıp, karşıt düşüncelerin tümüne de saygı duyarak kucaklayıcı bir tutum sergileyeceğini dile getirdi.

Ülkede toplum tarafından herhangi bir konuda konsensüs sağlandığı takdirde bu konunun Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’a , izah edilmesinin çok daha rahat olacağını vurgulayan Denktaş, seçilmesi halinde bir çok konuda hükümetlerle diyaloglar kurabileceğine inandığını ifade etti.

Özellikle bu dönemde ülke sanayisinin derdinin çok olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Denktaş, ziyaret vesilesiyle hem kendisini anlatmak hem de Sanayicilerin sorunlarını dinlemek istediğini belirtti.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine parti seçimi gözü ile bakılmasının en büyük yanlışlardan biri olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı’nın iç konularda yetkisi olmasa da büyük bir etkisi olduğunu ve etkiyi doğru yönde kullanması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da konuşmasında ekonomik ve iç sorunların yanısıra Doğu Akdeniz’de yaşanan kritik gelişmelerin ışığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceğine işaret ederek Cumhurbaşkanı’nın sadece görüşmecilikte değil ülkenin tüm kurumları ile konsensüs içerisinde çalışması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

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