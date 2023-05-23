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Denya Muhtarı Yeorgiu, UNFICYP’in Kıbrıslı Türklere ara bölgeden arazi verdiğini iddia etti

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Denya Muhtarı Yeorgiu, UNFICYP’in Kıbrıslı Türklere ara bölgeden arazi verdiğini iddia etti
Denya Muhtarı Yeorgiu, UNFICYP’in Kıbrıslı Türklere ara bölgeden arazi verdiğini iddia etti

Denya Muhtarı Hristakis Yeorgiu, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıslı Türk çiftçilere, Birleşmiş Milletler (BM) idaresindeki ara bölgede çiftçilik yapabilmeleri için arazi tahsis ettiğini iddia ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Denya’da zaman zaman bazı çiftçilerin, UNFICYP’in çiftçilik yapmalarına engel olduğu veya bölge sakinleri aleyhinde provakatif eylemler yaptığına yönelik suçlamalarda bulunduğunu; bu kez de Yeorgiu’nun, UNFICYP’in “işgal güçlerine” ara bölgede çiftçilik yapmaları için arazi verdiğini öne sürdüğünü yazdı.

Gazete, UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique’in, Yeorgiu’nun bu iddialarını yalanladığını ve UNFICYP’in Ada’daki iki tarafla, gerginliğin önüne geçilmesi ve ara bölgedeki statükonun muhafaza edilmesi için çalışmaya odaklandığını söylediğini kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili görüş belirtmekten kaçınarak, meselenin Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu ve ara bölge ile ilgili öngörülenlerin, BM kararlarında açıkça ifade edildiğini söylediği belirtildi.

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