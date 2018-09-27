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Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular 22-30 Ekim 2018 tarihleri arasında

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, bu yıl 28.’sini düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne 22-30 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular 22-30 Ekim 2018 tarihleri arasında

Kültür Dairesi, 27 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriyor.

     Üç farklı kategoride eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edileceği “Gölge ve Silüet” kategorilerinde fotoğraf kabul edilecek. 30 Ekim 2018 tarihinde mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

     Detaylar yarışma şartnamesinde

     Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Yarışma Şartnamesi’nin kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabileceği bildirildi. Açıklamada, XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

     Eser tesliminin Kültür Dairesi Müdürlüğüne “Alındı Belgesi” karşılığında yapılacağı vurgulanan açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak CD ortamında teslim alınacağı bildirildi.

     Yarışmaya iki CD ile başvurulacak

     Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek.  Kültür Dairesinin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi. Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi. Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

     İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

     Şartnameye uymayan eserler elenecek

     Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi. Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

     Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

Ödüller...

Değerlendirmelerini kendi saptayacağı yöntemle yapacak olan seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak. Seçici kurulun sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 1,750TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ve 750TL para ödülü verilecek. Seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek Jüri Özel Ödülü’nü alacak fotoğraf ayrıca 1,000TL para ödülü ile de ödüllendirilecek.

Yarışma sonunda seçici kurulun fotoğrafını sergilenmeye değer bulacağı katılımcılara katılım belgesi ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçı ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alacak katılımcılara da plaket verilecek.

Ayrıca ülkemiz KKTC’de önemli iz bırakan kişiler adına verilen özel ödül de bu yıl Ziya Rızkı adına verilecek ve bu ödülü almaya hak kazanacak eserin sahibine de plaket verilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni AKM’de

     Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi  12 - 22 Aralık 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.

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