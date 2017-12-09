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Devlet Hastanesi’nde ilk kez skolyoz ameliyatı yapıldı

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Devlet Hastanesi’nde ilk kez skolyoz ameliyatı yapıldı
Soydan: “Bu sayede artık bu ve benzer vakaların yurt dışına sevki kalktı”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cenk Soydan, ortopedi servisinde 13 Kasım’da gerçekleştirilen skolyoz ameliyatı ile, KKTC sağlık servislerinde yapılmayan bir tedavinin daha başladığını bildirdi.

Bu ameliyatın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Soydan, bu sayede artık bu ve benzer vakaların yurt dışına sevkinin kalktığını, hastaların, otellerde beklemek zorunda kalmayacağını ve ekstra maddi külfetten kurtulmuş olacaklarını belirtti.

Soydan yazılı açıklamasında Mısra Asilsoy isimli 17 yaşındaki hastanın ameliyat sonrasında sağlığına tam anlamıyla kavuştuğunu kaydetti.

Soydan’ın ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamızın açıklığı sağa bakan 42 derece iatreojenik skolyozu mevcuttu. Prof. Dr. Yetkin Söyüncü (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) eşliğinde 13.10.17. tarihinde hastanemizde ortopedi servisindeki uzman hekimlerce ameliyat gerçekleştirildi. Operasyon sırasında ‘Nöromonitorizasyon eşliğinde deformite düzeltme , posterior enstrumentasyon ve füzyon’ yapılmıştır. Ameliyat sonrası 1’inci gün önce yatak kenarına oturtulmuş, takiben korsesiz yürütülmüştür. Ameliyat sonrası 5’inci gün hastamız taburcu edilmiştir. Düzenli kontrollerimize gelen hasta 3’üncü haftada okuluna başlamıştır”.

Soydan, özelde ortopedi genelde hastane idaresi olarak olaydan duydukları memnuniyeti de ifade etti.

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