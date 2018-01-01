Devlet Hastanesi’nde meme kanserine hızlı tanı

Meme kanserine daha hızlı tanı koyma amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Meme Radyolojisi Polikliniği açıldı.

Acil servis yanında oluşturulan ve Aralık ayından itibaren hizmet vermeye başlayan poliklinikte ilk 3 haftada 2 hastaya meme kanseri teşhisi konuldu, hastalar hızlıca gerekli uzmanlara yönlendirildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“AMACIMIZ HIZLI TANI”

Özyılkan, Meme Radyolojisi Polikliniği’nin hastanenin Radyoloji Klinik Şefi Dr. Dilaver Akdur’un teklifi ve Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’nın onayıyla açıldığını bildirdi.

“Amacımız kadın hastalarımızın olası bir meme kanseri durumunda daha hızlı tanı almasını sağlamak” diyen Özyılkan, mamografisi değerlendirilen hastalara poliklinikte meme ultrasonografi tetkiki, gerekirse meme biyopsisi yapıldığını kaydetti.

Perşembe günleri Radyoloji uzmanları Dr. Fatma Çelik Yabul ile Dr. Sinem Şığıt İkiz’in poliklinikte hasta gördüğünü söyleyen Özyılkan, burası için randevuların Radyoloji Kliniği Sekreterliği’nden verildiğini duyurdu.

Adil Özyılkan, Meme Radyolojisi Polikliniği için kişisel olarak randevu alınabileceği gibi hastaların buraya hekim sevkiyle de gelebileceğini belirtti.

Polikliniğe randevuya gelecek hastalara bir de hatırlatma yapan Özyılkan, “Eğer varsa eski mamografi ve meme ultrasonografilerinizi de yanınızda getirin” dedi.

“İLK ÜÇ HAFTADA 2 HASTAYA MEME KANSERİ TEŞHİSİ”

Adil Özyılkan, ilk 3 haftada yapılan biyopsilerde 2 hastaya meme kanseri tanısı konduğunu, hastaların gerekli uzmanlara hızlıca yönlendirildiğini açıkladı.

Meme kanserinin sıklığının arttığına da dikkat çeken Adil Özyılkan, “Meme kanseri kadın popülasyonunda en sık rastlanan kanserlerin başında geliyor” dedi.

Meme kanserinde tanı-tedavi olanaklarının hızlı geliştiğini de vurgulayan Adil Özyılkan, “Meme Radyolojisi Kliniği deneyimli uzman kadrosu ve yeterli donanıma sahip cihazlarıyla halkımıza kaliteli ve hızlı bir hizmet vermeye devam edecek” ifadesine yer verdi.