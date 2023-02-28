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Dikkat elektrik kesintisi!

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Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyecek.

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