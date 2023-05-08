Dilan Polat Güzellik Merkezi Mühürlendi!

Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezi bulunan ve yakın tarihte Girne’de de merkez açan Dilan Polat'ın güzellik merkezi mühürlendi.
Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Birimi’nin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde sağlık karnesiz personel çalıştırdığı tespit edildi.
Söz konusu ihmalkarlık üzerine harekete geçen Girne Belediyesi Sağlık Birimi yetkilileri, Dilan Polat'ın sahibi olduğu işletmeyi mühürledi.
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