  • BIST 9337.74
  • Altın 2014.99
  • Dolar 30.9896
  • Euro 33.5656
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu ve İstanbul'da Yükseköğretim Zirvesinde Temsil Edilecek
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu

DAÜ, AVRASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ’NE ÜYE OLARAK ULUSLARARASI ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) uluslararası açılımlar bağlamında yürütmekte olduğu çalışmalarına yeni bir başarı halkası daha ekledi. DAÜ; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 140’a yakın üniversitenin üyesi olduğu ve dünya çapında saygınlığı kabul görmüş yükseköğretim kuruluşlarından biri olan Avrasya Üniversiteler Birliği’ne (Eurasian Higher Education Union – EURAS) üye olarak mevcut uluslararası ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı.

 

EURAS, Avrasya bölgesindeki üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir birlik olarak 2008 yılında kuruldu. EURAS, Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'nun yanı sıra tüm Asya'daki 140'a yakın üniversite arasındaki iş birliğini destekleyen ve Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

 

EURAS’ın bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Zirveye; 150’nin üzerinde konuşmacı ve 70’in üzerinde ülkeden 250’ye yakın kurum ile dünyanın seçkin üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcileri katılacak. Zirve süresince yükseköğretim ile ilgili çeşitli konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Zirveye paralel olarak düzenlenecek olan yükseköğretim fuarında ise gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çeşitli üniversiteler ve yükseköğretim kurumları katılıp tanıtım programları düzenleyecek.

 

Avrasya Üniversiteler Birliği’nin düzenleyeceği “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”ne katılan konuşmacılar ve sektör liderleri yükseköğretimdeki uluslararasılaşma bağlamında yapılan çalışmalar ile ilgili güncel konuları ve yükseköğretim yönetimindeki kilit konuları ele alan konuşmalar yapacak. Söz konusu zirve ayrıca dünyanın farklı yerlerinden katılacak olan yükseköğretim kurum temsilcileri ve katılımcı kuruluşlar için etkili ağ oluşturma, akademik iş birliği ve iş geliştirme fırsatları da sunuyor.

 

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne bu yıl DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de katılarak DAÜ’yü söz konusu zirvede temsil edecek.

 

Prof. Dr. Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluşa üye olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür kuruluşlar ile olan iş birliklerinin devam edeceğini ve DAÜ’nün büyük önem verdiği uluslararasılaşma konusundaki çalışmaların hız kesmeden artarak ilerleyeceğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hoşkara: DAÜ’de yaşanan mali krizin temel nedeni kötü yönetim19 Şubat 2024 Pazartesi 14:07
  • DAÜ-SEN: Algılar doğru noktaya götürmez! DAÜ'de %20 kesinti yapılıyor19 Şubat 2024 Pazartesi 10:14
  • DAÜ'nün Ev Sahipliğinde Tutkulu Bir Sergi: "Kıbrıs Sandıkları" Gazimağusa'da Açıldı16 Şubat 2024 Cuma 16:47
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları, İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı'nda Birinci Oldu!15 Şubat 2024 Perşembe 16:22
  • Finansal Geleceğinizi Şekillendirin: Kripto Paralar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Uzman Görüşleri14 Şubat 2024 Çarşamba 15:16
  • DAÜ'de "Kan Ver Hayat Kurtar" Etkinliği Toplumsal Duyarlılıkı Artırdı13 Şubat 2024 Salı 13:43
  • DAÜ Oryantasyon Günleriyle Yeni Öğrenciler Kampüse Uyum Sağladı12 Şubat 2024 Pazartesi 16:24
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran'da Gerçekleşecek10 Şubat 2024 Cumartesi 11:09
  • DAÜ, "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor09 Şubat 2024 Cuma 14:46
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Iowa Üniversitesi'nde Alzheimer Araştırmalarını Anlattı09 Şubat 2024 Cuma 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti