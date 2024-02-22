Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu ve İstanbul'da Yükseköğretim Zirvesinde Temsil Edilecek

DAÜ, AVRASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ’NE ÜYE OLARAK ULUSLARARASI ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) uluslararası açılımlar bağlamında yürütmekte olduğu çalışmalarına yeni bir başarı halkası daha ekledi. DAÜ; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 140’a yakın üniversitenin üyesi olduğu ve dünya çapında saygınlığı kabul görmüş yükseköğretim kuruluşlarından biri olan Avrasya Üniversiteler Birliği’ne (Eurasian Higher Education Union – EURAS) üye olarak mevcut uluslararası ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı.

EURAS, Avrasya bölgesindeki üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir birlik olarak 2008 yılında kuruldu. EURAS, Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'nun yanı sıra tüm Asya'daki 140'a yakın üniversite arasındaki iş birliğini destekleyen ve Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

EURAS’ın bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Zirveye; 150’nin üzerinde konuşmacı ve 70’in üzerinde ülkeden 250’ye yakın kurum ile dünyanın seçkin üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcileri katılacak. Zirve süresince yükseköğretim ile ilgili çeşitli konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Zirveye paralel olarak düzenlenecek olan yükseköğretim fuarında ise gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çeşitli üniversiteler ve yükseköğretim kurumları katılıp tanıtım programları düzenleyecek.

Avrasya Üniversiteler Birliği’nin düzenleyeceği “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”ne katılan konuşmacılar ve sektör liderleri yükseköğretimdeki uluslararasılaşma bağlamında yapılan çalışmalar ile ilgili güncel konuları ve yükseköğretim yönetimindeki kilit konuları ele alan konuşmalar yapacak. Söz konusu zirve ayrıca dünyanın farklı yerlerinden katılacak olan yükseköğretim kurum temsilcileri ve katılımcı kuruluşlar için etkili ağ oluşturma, akademik iş birliği ve iş geliştirme fırsatları da sunuyor.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne bu yıl DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de katılarak DAÜ’yü söz konusu zirvede temsil edecek.

Prof. Dr. Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluşa üye olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür kuruluşlar ile olan iş birliklerinin devam edeceğini ve DAÜ’nün büyük önem verdiği uluslararasılaşma konusundaki çalışmaların hız kesmeden artarak ilerleyeceğinin altını çizdi.