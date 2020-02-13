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Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Mezunları Bursa’da Buluştu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Mezunları Bursa’da Buluştu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Mezunları Bursa’da Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi,  Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği programlarından mezun olan öğrenciler Bursa’da düzenlenen mezunlar yemeğinde buluştu. Endüstri ve İşletme Mühendisliği programlarından mezun öğrencilerin yanı sıra dönemin araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin de katılım gösterdiği söz konusu gecede geçmiş günler yad edildi.

 

Geceye katılan DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak, Anadolu Et Restoranı’nda gerçekleştirilen mezunlar gecesinde geceye katılan en eski mezun ile en yeni mezuna DAÜ rozeti takdiminde bulundu.  Doç. Dr. İzbırak yaptığı konuşmada 1979 yılında kurulan okulun dünü ve bugününü anlattı. Doç. Dr. İzbırak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bölümde 400 öğrencinin kayıtlı bulunduğunu, kayıtlı öğrencilerin yüzde 80’inin yabancı uyruklu olduğunu ve okulun uluslararası bir okul olduğunu dile getirdi.116 farklı ülkeden öğrenci geldiğini kaydeden Doç. Dr. İzbırak, Türkiye’den daha fazla öğrencinin DAÜ olanaklarından yararlanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

 

Doç. Dr. İzbırak, Endüstri Mühendisliği bölümünün bugüne kadar toplamda 1,212 mezun verdiğini dile getirerek, “Lisans mezunlarından bin 78’i Endüstri Mühendisliği, 27’si de İşletme Mühendisliği programlarından mezun. Ayrıca 96 Yüksek Lisans ve 16 Doktora mezunumuz bulunuyor. Bugün itibari ile Bölüm mezunlarının yüzde 42’si imalat, yüzde 38’i hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), yüzde 10’u da inşaat sektöründe çalışıyorlar. İnşaat sektöründe Proje Yöneticisi olarak çalışanlarda artış var. Mezunlarımızın yüzde 5’i de Öğretim Üyesi veya Araştırma Görevlisi olarak eğitim sektöründe hizmet veriyorlar. Yüzde 3’ü de petrol-gaz-madencilik sektörlerinde yöneticilik yapmaktalar” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Gökhan İzbırak konuşmasının sonunda verdikleri geri bildirimlerle bölüm derslerinin güncel ve işletmelerin ihtiyaçlarına dönük şekillenmesinde büyük katkıda bulunan mezunlarına teşekkürlerini iletti.

 

Başarılı öğrencilerine Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği programı Türkiye’de sadece 5 üniversitesinin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (www. abet.org) da sahip. İmalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde Lisansüstü programlara da kabul almaktadırlar.

 

Gecede organizasyona katılamayan Öğretim Üyelerinin ve Araştırma Görevlilerinin videolu mesajları yayınlanırken, zaman zaman neşeli zaman zaman da duygu dolu anlar yaşandı. En son 2011 yılında bir araya gelen mezunlar, bu buluşmanın gelenekselleşeceğini belirttiler. Söz konusu gece tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı  çekilmesinin ardından sona erdi.

 

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