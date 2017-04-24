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Doktordan MS hastasına ahlaksız teklif: benimle ilişkiye girersen iyileşirsin

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Doktordan MS hastasına ahlaksız teklif: benimle ilişkiye girersen iyileşirsin
İngiltere'de doktor, MS teşhisi konulan hastasına kendisiyle ilişkiye girerse bacak kaslarını canlandıracağını ve kendisini normal bir kadın gibi hissedeceğini söyledi.

İngiltere'de bir muayehanede büyük bir skandal ortaya çıktı. Surrey bölgesinde yaşanan olayda bir doktor MS teşhisi koyduğu hastasına 'kendisiyle cinsel ilişkiye girmesinin en iyi tedavi şekli' olduğunu söyledi.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Independent'ın haberine göre hastasına 'bana güven ben doktorum' diyen 43 yaşındaki doktor kadın hastasına cinsel ilişkinin bacak kaslarını canlandıracağını ifade etti. Doktor, 30'lu yaşlardaki hastasına 'kendisiyle cinsel ilişki yaşarsa zayıflamış kaslarının güçleneceğini ve normal bir kadının hissettiği gibi hissetmeye başlayacağını' iddia etti.

GİTTİĞİ BAŞKA BİR DOKTOR DUYDUKLARI KARŞISINDA ŞOKA GİRDİ

Doktorun önerisine uyan 30'lu yaşlardaki kadın, durumunda bir düzelme olmayınca başka bir doktora gitti. Duydukları karşısında şoka giren diğer doktor kadını yaşadıklarının istismar olduğu konusunda ikna etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahkemeye şikayette bulunan kadın ifadesinde "İlişkinin normal olduğunu düşündüm, kendimi güvende hissettirdi ve bu tedaviyi aileme ve arkadaşlarıma söylememem gerektiğine ikna etti." dedi. 

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