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Dolardan bir rekor daha

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Gelişen ülke piyasa para birimlerinin genelinde ABD’deki tarım dışı istihdam verileri öncesi bir düşüş görülüyor. TL ise yüzde 1’i aşan kayıpla yine en fazla değer kaybeden para birimi.
Dolardan bir rekor daha

Gelişen ülke piyasa para birimlerinin genelinde ABD’deki tarım dışı istihdam verileri öncesi bir düşüş görülüyor. TL ise yüzde 1’i aşan kayıpla yine en fazla değer kaybeden para birimi.

Dolardaki yükselişte aynı zamanda Reuters’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik güveninin azaldığı ve yeni bir görevden almanın yaşanabileceği yönündeki haberi etkili.

Öğle saatleri itibarıyla avro 10,30 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) ise 438 baz puan civarında.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indiriminin ardından yeni bir ralliye başlamış önce 8,80’lik rekorunu kırmış ardından ise 8,90 eşiğini kolayca aşmıştı.

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