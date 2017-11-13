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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde görevli eksikliği

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde görevli eksikliği
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde genel hizmet görevlisi eksikliği bulunduğu gerekçesiyle hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ile KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan’ın yaptığı açıklamalarda, tüm ikaz, eylem ve grevlere rağmen eksikliklerin giderilmesi yönünde girişim yapılmadığını söyledi.

ÖZGÖÇMEN: “BÖYLE BİR DURUMDA KALİTELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Ali Özgöçmen, hemşire ve ebe eksikliğinin, taşeronlaşmanın ve özelleşmenin sağlık sistemine verdiği zararlara dikkat çekti.

Genel hizmet görevlisi eksikliği sorununun hasta yakınları ve refakatçilerle çözülmeye çalışıldığını söyleyen Özgöçmen, böyle bir durumda kaliteli sağlık hizmetlerinden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANININ “HEMŞİRELER SINAVDA BAŞARISIZ OLDU” SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Özgöçmen, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun hemşirelerin yapılan sınavda başarısız olduğu yönünde demeç verdiğine işaret ederek, “Esas başarısız olan Sağlık Bakanı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’dur. Kendisine aynı kelimeleri iade ederim” şeklinde konuştu.

KAPTAN: “EKSİKLİĞİ NE HASTANE YÖNETİMİ, NE DE BAKANLIK UMURSUYOR”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da konuşmasında, yapılan tüm ikaz, eylem ve grevlere rağmen yetkililerin eksiklikleri giderme yönünde girişim yapmadığını söyledi.

Servis personeli eksikliğini ne hastane yönetimi, ne de Sağlık Bakanlığı’nın umursadığını belirten Kaptan, hükümeti, “hem beceriksiz, hem de beceri kabiliyetini kaybetmiş” olarak niteledi.

Hastaları, hemşireleri ve sağlık personelini düşünmeyen hükümetin tek derdinin seçimler olduğunu iddia eden Kaptan, halka çağrıda bulunarak “Hazır önünüze gelmişken, size bu sorunları yaşatanları unutmayın. Hizmet görevlisi almıyorlar, unutmayın” dedi.

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