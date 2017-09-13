Dr. Suat Günsel Kadın Basketbol Turnuvası başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Avrupa’nın iddialı takımlarını bir araya getireceği sezon öncesi hazırlık turnuvası “ Uluslararası Dr. Suat GÜNSEL Kupası” yarın başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, lig mücadelesi öncesinde katılan takımlar için ciddi bir sınav niteliği taşıyacak olan ve 17 Eylül 2017 Pazar günü sona erecek turnuvada Euroleauge ve EuroCup’ta yer alan 6 takım mücadele edecek.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği kupa için, Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB, İspanya’dan CB Avenida, Belçika’dan Castors Braine ve Çekya’dan USK Prague Kadın Basketbol takımları karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın açılış maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 17:15’de Galatasaray ile CV Avenida arasında oynanacak.

Basketbol otoriterlerinin de yakından takip ettiği turnuva için Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan hakemler, görevliler ve spor yazarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Takımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde…

Turnuvada mücadele edecek olan ve kadrolarında kadın basketbolunun yıldız isimlerinin bulunduğu Galatasaray, Hatay BŞB, CB Avenida, takımları Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geldi. Castros Braine takımı ise Perşembe günü sabah adaya gelecek.

Ev Sahibi Melekler İdman Yaptı…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası için Salı akşamı adaya geldi.

Teknik İdari Ekip ve Baş antrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde adaya gelen takım Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda antrenmanlarını yaptı. Turnuvada B grubunda mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk maçına 14 Eylül 2017 tarihinde saat 19:30’da USG Prague takımı ile yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferlerinin ilk kez forma giyeceği turnuvada; Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Ann Wauters, Olcay Çakır, Elin Eldebrink, Kim Mestdagh, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Emine Koç yer alacak.

Takımın önemli isimlerinden olan Kyle McBride, Courtney Vandersloot ve Jantel Lavender ise devam eden WNBA sezonu nedeniyle bu turnuva da forma giyemeyecekler.

Maçlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Oynanacak ve BRT’den Yayınlanacak…

Turnuva maçları Yakın Doğu Üniversitesi NEU RA25 Spor Salonu’nda oynanacak. Turnuva süresince maçlar, BRT1 HD’den naklen yayınlanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.

Elexus Otel Konaklama Sponsoru…

Elexus Otel de turnuvada konaklama sponsoru olarak yer aldı. Elexus Otel yönetimi, Yakın Doğu Üniversitesine turnuva heyecanına ortak olma fırsatı verdiği için teşekkür ederken, ülkemizde basketbol sevgisinin artmasında büyük rol oynayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımına ve basketbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Turnuva Programı:

14 Eylül 2017

17:15 Galatasaray –CB Avenida

19:30 Yakın Doğu Üniversitesi – ZWZ USK Prague

15 Eylül 2017

17:15Hatay Büyükşehir Belediyesi- Galatasaray

19:30 CastorsBraine- Yakın Doğu Üniversitesi

16 Eylül 2017

17:15 CB Avenida - Hatay Büyükşehir Belediyesi

19:30 ZWZ USK Prague– CastorsBraine

17 Eylül 2017

15:00 A Grubu 3.sü – B Grubu 3.sü ( 5.lik ve 6.lık maçı)

17:15 A Grubu 2.si – B Grubu 2.si ( 3.’lük ve 4.lük maçı)

19:30 A Grubu 1.si – B Grubu 1.si ( Final Maçı)