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Dunlop Yıldız Erkekler Ligi yapıldı

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Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı DUNLOP YILDIZ ERKEKLER LİGİ 08-10-2023 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Dunlop Yıldız Erkekler Ligi yapıldı

Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı.

Yıldızlar liginde ikinciliği China Bazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, Ortadoğu Spor Kulübü de dördüncü oldu.

8 Ekim 2023 saat 09.00‘da başlayan Dunlop Yıldız Erkekler Ligi saat 15.30’da oynanan final maçları ile tamalandı ve ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Başkanımız Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada yıldızlar liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige 7. Kez sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.

DUNLOP YILDIZ ERKEKLER BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
2. CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ
3.LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ
4.ORTADOĞU SPOR KULÜBÜ

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