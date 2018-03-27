Dünya Kulak ve İşitme Günü Çeşitli Etkinliklerle YDÜ’de Kutlandı

Prof.Dr. İsmil Hakkı Mirici; “Dünyada Önemli Başarılara İmza Atmış Birçok İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Var”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekerek, dünyada önemli başarılara imza atmış olan birçok işitme yetersizliği olan bireyin bulunduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ;“Günümüzde Erken Tanı, Tedavi Ve Eğitimsel Müdahalelerin İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Açısından Önemi Büyük”

Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ise, Dünya Kulak ve İşitme günü kapsamında etkinlikler düzenleyerek bu günü anlamlı kılmak ve işitme yetersizliği olan bireylere yönelik farkındalığı arttırmak gerektiğinden bahsederek, günümüzde erken tanı, tedavi ve eğitimsel müdahalelerin işitme yetersizliği olan bireyler açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Demirok, Özel Eğitim Bölümü olarak farkındalık etkinliklerine oldukça önem verdiklerini, dönem boyunca bu etkinliklerin süreceğini ve bu tür etkinliklerin bölüm öğrencilerinin mesleki yeterliliklerine ve toplumsal farkındalığına katkı sağladığını da ifade etti. Etkinlik süresince yapılan konuşmalar, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından işaret diline çevrildi. Ayrıca, etkinliğe katılan kişilere işitme yetersizliği ile ilgili bilgilendirici bir broşür de dağıtıldı.



İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin, İşaret Diliyle Hazırladıkları “Hayat Bayram Olsa” Şarkısının Video Klibi Büyük Beğeni Topladı

Etkinlikte, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin, işaret diliyle hazırladıkları “Hayat Bayram Olsa” şarkısının video gösterimi büyük beğeni topladı. Daha sonra, kızları 16 yaşındaki Paula hariç, tüm fertleri işitme engelli olan Bélier ailesinin başından geçenlerin anlatıldığı “Hayatımın Şarkısı” adlı film gösterildi. Ailesinin çevresiyle kurduğu ilişkilerde çevirmenliği bizzat üstlenen Paula’nın kendi hayatıyla ilgili seçimler yaparken ailesi karşısında hissettiği sorumluluklar işitme engelli olan babasının belediye başkanlığına adaylığını koyması ile daha da belirgin hâle gelmiştir. Hayallerini gerçekleştirmek ve işitme engelli ailesinin yanında olmak arasında sıkışıp kalan Paula'nın hikâyesini izlerken film süresince işitme engelli bireylerin yaşamları süresince yaşadığı güçlüklere yönelik empati kurma olanağı sundu. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, film gösteriminin ardından sona erdi.

Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ve Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları Uz. Başak Bağlama ve Uz. Meltem Haksız tarafından düzenlenen etkinliğe Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katılım göstererek 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme yetersizliği ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırma fırsatı buldular..