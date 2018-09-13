Dünya Kupası finalinde sahaya giren Pussy Riot üyesi yoğun bakımda, 'zehirlenmiş olabilir'

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriye tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yakınları, Dünya Kupası'nda final maçında sahaya giren eylemcilerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

'Görme, konuşma ve yürüme zorluğu başladı'

Pussy Riot üyelerinden Veronika Nikulşina, Meduza adlı internet sitesine Verzilov'un Salı günkü duruşma sonrasında fenalaştığını söyledi.

Nikulşina'ya göre Verzilov, önce görme sonra da konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetmeye başladığından şikayet etti.