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Dünya Uygur Türkleri için birlik oldu... Bir tek Türkiye imzalamadı...

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22 ülkeden Çin’e Uygur Türkü kınaması
Dünya Uygur Türkleri için birlik oldu... Bir tek Türkiye imzalamadı...

Çin'de Uygur Türklerine yönelik sistematik şiddet devam ederken bugün 22 ülke, ortak bir bildiriye imza attı... Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik hamlelerini kınayan İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 22 ülke, "Kitlesel gözaltıları derhal durdur, Uygurları serbest bırak" açıklaması yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde Çin'in bu politikasını sık sık eleştiren Türkiye bildiride yer almadı.

Dünya ülkeleri ilk kez bir araya gelerek Çin’e karşı bir tutum sergiledi… Aralarında Japonya, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerin de bulunduğu 22 ülke Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazarak Çin’e tepki gösterdi.

22 ülke, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e gönderdikleri mektupta Çin’in tutumunu eleştirdi.

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Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik sistematik şiddet ve gözaltıların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunulurken, bu hamle uluslararası kamuoyunun bu konuda ilk kez birlikte hareket ettiği bir olay olarak tarihe geçti.

CNN’de yer alan haberde 22 ülke arasında Türkiye ve Müslüman ülkelerin yer almadığı belirtildi. Rapora imza atan ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler yer alıyor.

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