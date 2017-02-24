Dünya ve Türkiye depresyonda

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporu, 2015 yılında dünyada 300 milyondan fazla kişinin depresyondan mustarip olduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre Türkiye’de ise nüfusun yüzde 4.4'ü depresyonda.

Dünyada depresyon vakalarının sayısı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir araştırma 2015 yılında dünya çapında depresyon vakalarının sayısının 322 milyona yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4.4'üne denk geliyor.

Depresyon vakalarının sayısında son on yılda yaklaşık yüzde 18'lik artış kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, vakaların yüzde 80'inden fazlasının düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde tespit edildiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dan Chisholm depresyonun artmasında nüfusun büyümesinin yanı sıra ortalama yaşam süresinin uzamasının etkili olduğunu belirterek, özellikle yaşlıların depresyona yakalandığını kaydetti. Dan Chisholm perşembe günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, depresyonun dünyanın her yerinde insanların hayatını kısıtlayan nedenlerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 4.4'ü depresyonda.

DSÖ raporunda, Türkiye'de 2015 yılında yaklaşık 3 milyon 260 bin kişinin depresyondan mustarip olduğu, bunun Türkiye nüfusunun yüzde 4.4'üne denk geldiği kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, raporda Almanya'da ise nüfusun 5.2'sinin yani 4 milyon 100 bin civarında kişinin depresyon geçirdiği belirtiliyor. Alman Depresyon Yardım Vakfı'na göre, depresyon toplumda çok yaygın bir hastalık. Ancak yaygın olmasına rağmen en az ciddiye alınan hastalıklar arasında bulunuyor.

GENÇLER DEPRESYON TEHDİDİ ALTINDA

DSÖ'den yapılan açıklamada, özellikle gençler, doğum öncesi ve sonrası dönemde kadınlar ve yaşlılar arasında görülen depresyonla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dan Chisholm, 'günümüzde gençlerin önceki kuşaklara kıyasla daha büyük baskı altında' olduğunu söyledi. Sosyal medyanın depresyon ve kaygı bozuklukları gibi hastalıkları nasıl etkilediğinin henüz bilinmediğini kaydeden Chisholm, gençlerin durumuna ilişkin 'endişe' duyduklarını ifade etti. Okulda öğretmen ve psikolojik danışmanların çocuklardaki depresyon tehlikesini önceden anlayabilmesi için daha iyi eğitim almaları gerektiğini belirten Chisholm, çocukların baskıya karşı koyabilmesi için de okullarda yaşama ilişkin becerilerin aktarılması gerektiğini söyledi.

DSÖ tarafından yapılan araştırma depresyonun erkeklere kıyasla kadınlar arasında daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra 55 ile 74 yaş arasında depresyon daha sık görülüyor. Yaşlılar arasında depresyona yakalanan kadınların oranı yüzde 7.5 iken erkeklerde bu oranın yüzde 5.5 olduğu belirtiliyor.

DEPRESYON HAKKINDA KONUŞMAK

Yaygın bir hastalık olmasına rağmen depresyonun tabu konular arasında yer aldığına dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde bu konuda bir kampanya başlatmayı planlıyor. 'Depresyon- Hadi Konuşalım' (Depression-Let's Talk) sloganı ile yürütülecek kampanya ile depresyonun nedenleri ve sonuçları konusunda toplumun aydınlatılması, depresyonda olanlara yardım edilmesi ve depresyon geçirenlerin yakınlarına destek sunulması hedefleniyor.