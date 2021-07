Dünya'da Covid-19 aşılanan insan sayısı 3,8 Milyara ulaştı

Küresel çapta Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ediyor ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar da gözlemleniyor. Dünya nüfusunun yüzde 26,8'i en az bir doz aşı oldu. Düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 1'lerde kaldı. Küresel çapta, ikinci doz aşı yapılanlar da dahil olmak üzere şu ana kadar yapılan doz sayısı 3,8 milyara yaklaştı. Our World In Data verilerine göre her gün milyonlarca kişiye aşı yapılıyor.

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 26 Temmuz 2021 günü 67 milyon 56 bin 415'e ulaştı.

Our World In Data verileri ile hazırlanan grafikte, 20 milyonun üzerinde aşı yaptıran ülkelerden neredeyse 1 milyar doz aşının yapıldığı Çin ile Pakistan, Kolombiya ve Suudi Arabistan geriye dönük veri eksikliğinden dolayı yer almıyor.

Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Seyşeller, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu ya da tamamını aşılayanlar listesinde başı çekiyor.

Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise İzlanda, Kanada, İsrail, Bahreyn ve Uruguay halkın yüzde 60'ından fazlasının en az bir doz aşılandığı ülkeleri oluşturuyor.

Aşı istatistiklerini günlük derleyen Our World In Data verilerine göre dünya nüfusunun çeyreği en az bir doz aşı oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da neredeyse her iki kişiden biri aşı yaptırma imkanı bulurken, Afrika'da ise bu sayısı 100 kişide sadece 3.

Geçtiğimiz aylarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan İspanya ve İtalya'nın büyük yükselişi göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun yarısı ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 60'ı geçti.

Aşıların ilk partisi, Avrupa Birliği ülkelerinin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedariğinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

Aşı konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, zengin ülkelerin ihtiyacından fazla aşı sipariş etmesiyle yoksul ülkelerin aşıya ulaşamaması acı bir gerçek.

Ülke Aşı ABD Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson Çin CanSino, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac Hindistan Covishield, Covaxin İngiltere Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna Brezilya Oxford-AstraZeneca, Sinovac Almanya Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson Türkiye Sinovac, Pfizer-BioNTech Fransa Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson Endonezya Sinovac, Oxford-AstraZeneca İtalya Comirnaty, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson Meksika Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino Şili Pfizer-BioNTech, Sinovac, CanSino, Oxford-AstraZeneca İspanya Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson Rusya Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac İsrail Pfizer-BioNTech Kanada Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covishield BAE Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V Polonya Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna Fas Oxford-AstraZeneca, Sinopharm Suudi Arabistan Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Türkiye'de bugüne kadar kaç kişi aşı yaptı?

Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak günü başladı. Bu kapsamda ülkede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 67 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Temmuz günü itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 67 milyon 56 bin 415 olarak kaydedildi.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac ile Alman-ABD üretimi Pfizer-BioNTech aşıları yapılıyor.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderiliyor. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebiliyor veya değiştirilebiliyor.