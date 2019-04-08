Dünyanın ilk ayrılık mektubu hakkındaki haber 1 Nisan şakası çıktı

Sosyal medyada paylaşılan ve Sputnik, Cumhuriyet, TRT Haber, Ensonhaber, Onedio, HaberTürk, Akşam, Duvar ve Arkeofili gibi internet sitelerinde yer alan haberde, Liberty Üniversitesi’nden arkeologların Babil kralı Nabonidus tarafından yazılan dünyanın ilk ayrılık mektubunu buldukları iddia edildi. Buna göre M.Ö. 6. yüzyılda yazıldığı belirtilen mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:

“Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat’tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım.“

Sputnik tarafından 2 Nisan 2019’da Twitter’da paylaşılan haber yaklaşık 7 bin kullanıcı tarafından beğenildi.

Ancak Liberty Üniversitesi’nden arkeologların dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfettiği ve bahsi geçen ifadelerin mektupta yer aldığı iddiası doğru değil. Söz konusu haber 1 Nisan şakası olarak yapılmış. Fotoğrafta yer alan kil tablette Kral Nabonidus ay tanrısından oğlu Belshazzar’ı korumasını istiyor.

Haber 1 Nisan şakası olarak yapılmış

Dünyanın ilk ayrılık mektubu olduğu iddiasıyla paylaşılan haberin ilk olarak Hyperallergic isimli internet sitesi tarafından 1 Nisan 2019’da yayımlandığı anlaşlıyor. İnternet sitesinin “satir” bölümünde yayınlanan haberin sonunda 1 Nisan şakası olduğunu belirtmek amacıyla “April Fools” etiketi de yer alıyor.

Ayrıca bahsi geçen internet sitesinde 1 Nisan şakası olarak birçok haber üretildiğini de söylemek mümkün. Yine 1 Nisan’da yapılan bir haberde bazı müzelerin petrol ürünü içerdiği gerekçesiyle yağlı boya tabloları sergilemekten vazgeçtiği haberleştirilmiş.

Fotoğraftaki kil tablet Kral Nabonidus ve oğlu hakkında

Haberde yer alan kil tableti sergilendiği The British Museum’un internet sitesinde bulmak mümkün. Müzede yer alan bilgilere göre tablet M.Ö. 556 ila 539 yıllara tarihleniyor ve Kral Nabonidus ay tanrısından oğlu Belshazzar’ı korumasını istiyor.

Yine The British Museum’de tabletin farklı açılardan çekilen fotoğrafları da mevcut.