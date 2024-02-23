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Dur ihtarına uymadı, çarptığı Polis memurunu 15 metre sürükledi!

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Girne’de trafik polisine çarparak yaralanmasına neden olan Z.Z tutuklanarak, "katle teşebbüs, polisi görevinden men etme ve ciddi darp" suçlarından teminata bağlanmak üzere yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Dur ihtarına uymadı, çarptığı Polis memurunu 15 metre sürükledi!

Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmada olguları polis çavuşu Tolga Ateşli aktardı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Girne'de, Tuğcu Sokak üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince yapılan rutin trafik kontrolleri esnasında, kullanımında bulunan ZUC 920 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden zanlının ehliyeti olmadığı ve alacağı cezadan kaçmak için tekrardan geldiği istikamete dönüş yaptığını söyledi. Polis, zanlının bu esnada yol içerisinde kendisine "Dur" ihbarı çeken Trafik Şube'de görevli polis memuru H.Y.’nin (E- 31) üzerine aracını kasten sürdükten sonra çarpıp, ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediğini, polisin araçtan savrulup yol içerisine düşmesine neden olduğunu belirtti.

Polis, H.Y.’nin sol omuzu, sol eli, sol kalçası ve sol ayak kısmından ciddi bir şekilde yaralandığını belirtti.

Polis memuru, H.Y.’nin Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti. Zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün süre temin edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

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