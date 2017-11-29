Duruşmada zehir içen Bosnalı Hırvat komutan öldü

Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde 20 yıl hapis cezası onanan eski Hırvat komutan Slobodan Praljak'ın duruşmada zehir içtiği açıklandı. Hırvat devlet televizyonu, hastaneye kaldırılan Praljak'ın öldüğünü bildirdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki temyiz duruşmasında, 72 yaşındaki Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak'ın 20 yıl hapis cezası onandı. Bu kararın okunmasının ardından "Praljak suçlu değil!" diye bağıran eski komutan, elinde tuttuğu şişedeki sıvıyı içti.

Praljak’ın avukatı, müvekkilinin zehir içtiğini açıkladı. Avukatın uyarısının ardından duruşmaya ara verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Praljak’ın hayatta olduğu ve tedaviye alındığı duyuruldu.

Ancak ilerleyen saatlerde Hırvat devlet televizyonu HRT, Praljak'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki mahkemedeki temyiz duruşmasında, Bosnalı Hırvatların altı askeri veya siyasi sorumlusunun 1992–1995 yıllarındaki savaşta işledikleri suçlardan 2013'te aldıkları cezalara yaptıkları itiraz karara bağlanıyordu.

Sanıklar arasında Praljak’ın dışında, Hırvatların "Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti" adı altında ilan ettikleri hükümetin eski başbakanı Jadranko Prlic ile eski savunma bakanı Bruno Stojic ve üç tutuklu subay bulunuyordu. Lahey'deki mahkeme, daha önce 25 yıl hapis cezası verilen Prlic ve 20 yıla çarptırılan Stojic hakkındaki hükümleri onadı. Mahkeme diğer sanıkların cezalarını da büyük oranda aynı bıraktı.

Altı sanık 2013 yılında, Hırvat topraklarını genişletmek amacıyla Müslüman Boşnakları yerlerinden sürmekten suçlu bulunmuştu.

Praljak'ın intiharı, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 24 yıllık tarihindeki son duruşmada gerçekleşti. 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan mahkeme, önümüzdeki ay kapılarını tamamen kapatacak. Mahkeme, yargıladığı 161 kişiden 90'ına hüküm giydirdi.