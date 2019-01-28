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Düz Dünya Derneği yeni yıla iddialı girdi: Bilim merkezi kurmak istiyorlar

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Dünyanın düz olduğuna inanan dernek: İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor
Düz Dünya Derneği yeni yıla iddialı girdi: Bilim merkezi kurmak istiyorlar

Adana’da geçen yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, 'Düz Dünya' adı için marka patent başvurusu yaptı. Derneğin kurucusu ve başkanı Doğukan Özkan, ilerleyen dönemde iddialarını ispatlamak amacıyla bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

 

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan ile bazı fanatikleri tarafından kurulan Düz Dünya Derneği birinci yaşını kutladı. Dernek, dünyanın küre, geoid ya da yuvarlak olmadığını savunuyor.

Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi’nde bulunan dernek ofisinin tabelası önünde vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini belirten Özkan, daha büyük bir binaya taşınıp, bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi. Düz Dünya Teorisi’ni daha da ciddileştirmek adına “Düz Dünya” adı için marka patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Özkan, şunları kaydetti:

“Yaklaşık iki ay sonra süreç belli olacak. Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi’ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz” dedi.

 

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