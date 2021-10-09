Ebola salgınından kötü haber! 5 ay sonra yeniden tespit edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ulusal Biyomedikal Laboratuvarı tarafından yayınlanan raporda son Ebola salgınının sona ermesinden 5 ay sonra ülkenin doğusunda 1 Ebola vakasının tespit edildiği belirtildi. Kongo Sağlık Bakanı bilgiyi doğrulamayı reddederken, kısa süre içinde konuyla ilgili açıklama yayınlanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın, Doğu Kongo’da 2 bin 200’den fazla kişiyi öldüren 2018-2020'deki salgınla mı yoksa bu yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği salgınla mı bağlantılı olduğu henüz bilinmiyor.

Laboratuvar, vakanın en ölümcül ikinci salgın olan 2018-2020 salgınının merkez üslerinden biri olan Beni şehrinin yoğun nüfuslu bir semtindeki 2 yaşındaki bir çocuk olduğunu ifade etti.

Raporda, çocuğun komşularından 3'ünün geçtiğimiz ay Ebola ile uyumlu semptomlar gösterdiği ve hayatlarını kaybettikleri aktarılırken, hiçbirine Ebola testi yapılmadığı açıklandı. Kongo'da, 1976’dan bu yana 11 Ebola salgını yaşandı.