Ecomod’da YDÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Dizem Ertaç-Varoğlu Kurs Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi ve Avrupa Birliği İlişkileri Program Koordinatörü Dizem Ertaç-Varoğlu, EcoMod Modelleme Okulu tarafından EcoMod ağı ile ekonomik modelleme konusunda bir haftalık yoğun bir kurs vermek üzere Washington DC’ye davet edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dizem Ertac-Varoğlu, EcoMod Network'ün kurucusu ve başkanı olan Prof. Dr. Ali Bayar ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen 12 katılımcıya “GAMS ile Pratik Genel Denge Modellemesi” üzerine çok yoğun bir kurs verdi.

Beş gün süren yoğun kurs kapsamında; açık ekonomi genel denge modellerinin yapısı, bu tür modeller için veri tabanı oluşturulması, sosyal muhasebe matrislerinin(SAM) oluşturulması, Hesaplanabilir Genel Denge (CGE) modelinin kalibre edilmesi, doğrusal olmayan bir programlama problemi olarak bir CGE modelinin formüle edilmesi, GAMS yazılımını kullanarak bilgisayar üzerinde modelin uygulanması, GAMS çözücüleri CONOPT, MINOS, PATH ve PATHNLP kullanmak, işgücü piyasasını modelleme, senaryolar oluşturma ve politika simülasyonlarını çalıştırma, sonuçları raporlama ve yorumlama, Excel’de oluşturulan verilerin GAMS’a aktarılması konuları işlendi. Pratik ve bilgisayardaki egzersizlerin yoğun kullanımıyla uygulamalı deneyim sağlayan kursta, katılımcılar modellerini adım adım eğitmenler tarafından bireyselleştirilmiş rehberlik sayesinde küçükten büyüğe ve basitten karmaşık yapıya geçecek şekilde oluşturdular.

EcoMod Makro Ekonometrik Ve Finansal Modelleme Alanlarında Eğitim Programı Sunuyor

EcoMod (küresel ekonomik modelleme ağı) ekonomi politikaları ve karar almada ileri düzey modelleme ve istatistiksel tekniklerin geliştirilmesine adanmış, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim amaçlı kar amacı gütmeyen organizasyonudur. EcoMod ayrıca her yıl organize edilen uluslararası konferanslarında dünya çapında binlerce modelleme uzmanını ve kullanıcısını bir araya getiriyor. Bir sonraki Uluslararası Ekonomik Modelleme Konferansı (EcoMod2018) 4-6 Temmuz 2018'de İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşecek. EcoMod Modelleme Okulu ise dünyanın çeşitli şehirlerinde, Singapur, Washington, DC, Prag, Londra ve daha pek çok şehirde genel denge, makro ekonometrik ve finansal modelleme alanlarında dünyanın önde gelen profesyonel eğitim programlarını sunuyor.