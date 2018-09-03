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Ege'yi yüzerek geçen Suriyeli genç, tutuklandı

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Türkiye’den Yunanistan’a kaçarken Ege Denizi’ni yüzerek geçmesiyle uluslararası basının ilgi odağı olan Suriyeli yüzücü Sarah Mardini, Yunanistan’da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.
Ege'yi yüzerek geçen Suriyeli genç, tutuklandı

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, kardeşi Yusra Mardini ile birlikte 2015'te botlarının batması sonucu yüzerek karşı kıyıya ulaşan 23 yaşındaki Sarah Mardini, mültecilerin yasadışı bir şekilde Yunanistan'a gitmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Uluslararası Acil Durum Merkezi (ERCI) adlı mültecilere yardım derneğinde gönüllü olarak çalışan Sarah Mardini, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Mardini'nin yakalanmasının ardından AFP'ye açıklama yapan avukatı Haris Petsikos, ‘mültecilere yardımın kriminalize edilmek istendiğini' savundu.

Sarah Mardini ile birlikte tutuklanan İrlanda vatandaşı Sean Binder'in de ERCI adına gönüllü olarak faaliyette bulunduğu belirtiliyor. Tutuklanan iki kişiye, insan kaçakçılığı dışında dolandırıcılık, para aklamak, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek gibi suçlamaların da yöneltildiği aktarıldı.

Alman Der Spiegel dergisi, ülkede ikamet eden Mardini'ye yönelik suçlamaların şoke edici olduğunu yazdı. Şam'daki evlerinden savaş nedeniyle ayrılan Mardini kız kardeşler, Yunanistan'ın ardından Ağustos 2015'te Almanya'ya gitmişti. Mardini'nin kardeşi Yusra Mardini, 2016 yılında Rio Olimpiyatları için kurulan ‘mülteci' takımı içinde yer almıştı.

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