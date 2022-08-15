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Ekvador'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 16 yaralı

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Ekvador'da meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı.
Ekvador'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 16 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Ülkenin en büyük şehri Guayaquil'e bağlı Cristo del Consuelo semtinde, kimliği belirsiz kişiler bombalı saldırıda bulundu.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Ayrıca 8 ev ile 2 araba da patlamadan büyük zarar gördü. Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, Twitter hesabından olayı kınayarak, "Uzun süredir ekonomiyi uyuşturan organize suç çeteleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Ekvador polisinin bir problemi değildir. Bu resmen devlete savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Lasso, "Guayaquil halkının korunması için güvenlik kabinesine derhal harekete geçmesi talimatını verdim." dedi.

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