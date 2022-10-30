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Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için “Drakula’nın şatosu”nu kiraladı

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da bulunan ve romanlara konu olan "Drakula'nın şatosu"nu kiraladığı bildirildi.
Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için “Drakula’nın şatosu”nu kiraladı

Rumen medyasında yer alan habere göre, son olarak Twitter’ı satın almasıyla gündeme gelen milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal’ın kurucusu Peter Thiel, Google’un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson’un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi’nde bu gece Cadılar Bayramı’nı kutlayacak.

Bir grup milyarder, dün gece Bükreş’e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi’nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.

Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.

“Kont Drakula’nın şatosu” olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya’nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor. 

Bran Kalesi’nin, 1897’de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından “Drakula”nın yazımında İrlandalı Bram Stoker'a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

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