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Emekli Polisler Oluşacak Yeni Hükümetten Polis Teşkilatına Destek İstedi

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Emekli Polisler Oluşacak Yeni Hükümetten Polis Teşkilatına Destek İstedi
Emekli Polisler Oluşacak Yeni Hükümetten Polis Teşkilatına Destek İstedi

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), seçim sonrası oluşacak yeni hükümetten kıt olanaklara rağmen iç güvenlikle ilgili başarılı bir yıl geçiren Polis Teşkilatına ivedi destek talep etti.


Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu açıklamasında şöyle dedi:
“Emekli Polisler olarak, ülkemizdeki iç güvenlik ile ilgili Polis Teşkilatının yasallaşmasını beklediği ve günün koşulları gereği ihtiyaç duyulan tüm yasaların bir an önce ve ivedi bir şekilde yasalaşmasının takipçisi olacağımızın şimdiden bilinmesi gerekmektedir.


Polis Teşkilatının % 35 eksik bir kadro ile görev yapmakta olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken ve tüm zorluklara rağmen 2021 yılında Polisin üstün çabası, yönetimi ve olaylara müdahalesi sayesinde, Polis Teşkilatının takdire şayan görev yaptığı aşikardır.”


Ülkede kötü niyetli ve organize suç işleyen şahısların, bilhassa uyuşturucu, soygun, dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık, cinayet, kara para aklanması, kadına şiddet, siber suçlar vb.  çeşitli ağır suçların artmasına rağmen Polisin başarılı operasyonları sayesinde yakalanmaları ve adalete teslim edilmelerinin gururunu yaşamakta olduklarını kaydeden Çıarkoğlu, “Polis Teşkilatının personel, araç gereç ihtiyacının yanında, bekletilmekte olan ve İhtiyaç duyulan yasalar ile Polisin özlük haklarının da günün şartlarına göre düzenlenmesinin zamanının gelip geçtiğini ve bir an önce ve geciktirilmeden düzeltilmesini ümit eder, başta Polis Genel Müdürü olmak üzere tüm Polis Teşkilatı mensuplarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” Dedi.

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