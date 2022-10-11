Emily Ratajkowski cinsel yönelim videosuyla şaşırttı

Eşinden boşanma sürecinde olan dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, cinsel yönelimiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

31 yaşındaki ünlü model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni bir videoyla biseksüel olduğuna dair ima yaptı.

Güzel model, pazartesi günü başka bir kullanıcının “Kendini biseksüel olarak tanımlıyorsan yeşil kadife bir kanepen var mı?” diye sormasının ardından TikTok’ta oturma odasını saran yeşil kadife bir kanepede otururken kamerayı kendisine çevirerek yanıt verdi.

Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski…

İSMİ BRAD PITT’LE ANILDI

Ratajkowski’nin videosu, kendisini aldattığı iddia edilen ve şu an ayrı olduğu kocası Sebastian Bear-McClard’dan (35) boşanma davası açtığı haberlerinin ardından geldi.

Çift, 2018’den beri evliydi ve 1 yaşında Sylvester Apollo Bear isimli bir çocukları vardı.

Ratajkowski, neden ayrıldıklarına dair açıklama yapmasa da, çevresindeki kaynaklar Bear-McClard’ın aldattığını doğruluyor. Temmuz ayında ayrılan çiftin ardından bir kaynak, “Evet, aldattı. O bir seri dolandırıcı. Bu iğrenç. O bir köpek” dedi.

Bunun üzerine eylül ayında “son zamanlarda bekar” olduğunu ve “birileriyle çıkmayı düşündüğünü” açıklayan modelin, ünlü aktör Brad Pitt’le birkaç kez çıktığı ama henüz sevgili olmadıkları biliniyor.