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Emily Ratajkowski, Me Too hareketi hakkında konuştu

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İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, cinsel tacize karşı başlayan Me Too hareketinin "bir şeyleri değiştirmediğini" çünkü erkeklerin sadece "yaptıklarının ortaya çıkmasından korktuğunu" ve davranışlarını değiştirmediğini iddia ediyor.
Emily Ratajkowski, Me Too hareketi hakkında konuştu

31 yaşındaki ünlü model Emily Ratajkowski, cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı yeni bir videoyla TikTok’taki 1,8 milyon takipçisine ulaştı.

2017’de ilk olarak yapımcı Harvey Weinstein’e karşı başlayan Me Too hareketinin durumuyla ilgili konuşan Ratajkowski, dünyada önemli bir değişiklik gerçekleşmediğine inanıyor.

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“İPTAL KÜLTÜRÜ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEDİ”

“Bana göre iptal kültürü hiçbir şeyi değiştirmedi. Artık elimizde sadece yaptıklarının sonuçlarından korkan erkekler var” diyen bir çocuk annesi model, “Size söyleyebilirim ki, çocuğunuz, diğer çocuklara vurmak istemiyor çünkü empatileri var ve diğer çocukları incitmenin hoş bir şey olmadığını anlıyorlar” diyerek kendi ailesinden örnek verdi.

Erkekleri ise böyle davranmadıkları için eleştiren Ratajkowski, “temelde neden eylemlerini değiştirmeleri gerektiğini anlamıyorlar. Yani, bu bir ilerleme değil” dedi.

Ünlü modelin videosuna sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı.

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