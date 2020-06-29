  • BIST 115.866
  • Altın 390,571
  • Dolar 6,8491
  • Euro 7,6987
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Emirates, Larnaka seferlerine 15 Temmuz'da başlayacak

» »
Dünyanın en büyük ve önemli hava yolu şirketlerinden Emirates, Güney Kıbrıs seferlerinin 15 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
Emirates, Larnaka seferlerine 15 Temmuz'da başlayacak

Cyprus Mail'in haberine göre, haftada dört uçuş olarak yapılacak seferlerin Dubai-Larnaka arasında yapılacağı açıklanırken, bu seferlerin sayısı 1 Ağustos'tan itibaren haftada 7'ye çıkacak.

Şirket, 1 Ağustos tarihi ile Malta'ya da haftada 7 sefer yapılacağını kaydederken, sefer yapılacak destinasyonların toplamını da 48 olarak verdi.

Açıklamada Larnaka ile birlikte Atina ve Roma seferlerinin de 15 Temmuz'da başlayacağı bildirilirken, Hartum 3 Ağustos, Amman 5 Temmuz, Osaka 7 Temmuz ve Narita seferlerinin de 8 Temmuz2dan itibaren başlanacağı duyuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:12
  • Le Monde: AB sınırları Türkiye'ye 1 Temmuz'da açılmayacak28 Haziran 2020 Pazar 17:25
  • Avrupa'nın 'camisiz başkenti' Atina, Osmanlı'dan sonra ilk caminin açılışına hazırlanıyor28 Haziran 2020 Pazar 16:07
  • Kırım lideri Aksenov: Putin Sovyetler Birliği'nin başında olsaydı ülke dağılmazdı27 Haziran 2020 Cumartesi 08:49
  • AB vatandaşları derin bir hayal kırıklığı içinde: Avrupa, koronavirüsle mücadele edemedi26 Haziran 2020 Cuma 22:34
  • Guterres: "BM sözleşmesi'nin 75. Yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz"26 Haziran 2020 Cuma 09:14
  • Lufthansa kurtarma paketine AB'den onay25 Haziran 2020 Perşembe 15:49
  • Politikacı satılık mıdır?25 Haziran 2020 Perşembe 08:38
  • BM’den uluslararası topluma acil ‘Yemen’ çağrısı25 Haziran 2020 Perşembe 08:38
  • Alman virologdan ikinci dalga uyarısı24 Haziran 2020 Çarşamba 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti