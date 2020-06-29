Emirates, Larnaka seferlerine 15 Temmuz'da başlayacak

Dünyanın en büyük ve önemli hava yolu şirketlerinden Emirates, Güney Kıbrıs seferlerinin 15 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Cyprus Mail'in haberine göre, haftada dört uçuş olarak yapılacak seferlerin Dubai-Larnaka arasında yapılacağı açıklanırken, bu seferlerin sayısı 1 Ağustos'tan itibaren haftada 7'ye çıkacak.

Şirket, 1 Ağustos tarihi ile Malta'ya da haftada 7 sefer yapılacağını kaydederken, sefer yapılacak destinasyonların toplamını da 48 olarak verdi.

Açıklamada Larnaka ile birlikte Atina ve Roma seferlerinin de 15 Temmuz'da başlayacağı bildirilirken, Hartum 3 Ağustos, Amman 5 Temmuz, Osaka 7 Temmuz ve Narita seferlerinin de 8 Temmuz2dan itibaren başlanacağı duyuruldu.