  • BIST 8113.3
  • Altın 1722.529
  • Dolar 27.7558
  • Euro 29.1695
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

En çok yağış nereye düştü?

» »
Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 - 15 Ekim 08:00 – 08:00 (L)  arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi     32 kg/m²; Esentepe     22 kg/m²; Yeşilırmak 11 kg/m²; Türkeli 6   kg/m²; Girne 4  kg/m²; Gemikonağı, Boğaz, Lefkoşa, 3  kg/m²; Mallıdağ, Koruçam 2  kg/m²; Gönyeli, Alevkaya, Y.D.Ü 1  kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında olacak25 Eylül 2023 Pazartesi 09:55
  • Hava önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu olacak, sıcaklık nispeten düşecek21 Eylül 2023 Perşembe 08:29
  • Sağanak yağış geliyor19 Eylül 2023 Salı 08:45
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak18 Eylül 2023 Pazartesi 08:19
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?16 Eylül 2023 Cumartesi 08:30
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak15 Eylül 2023 Cuma 14:15
  • Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma15 Eylül 2023 Cuma 08:10
  • En yüksek sıcaklık 34-37 derece13 Eylül 2023 Çarşamba 18:03
  • Yağmur geliyor....11 Eylül 2023 Pazartesi 09:40
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor09 Eylül 2023 Cumartesi 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti