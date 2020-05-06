En Fazla Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi

Sağanak yağışların etkili olduğu dün, en fazla yağmur, metrekareye 34 kg ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 34 kg/m², Bostancı 32 kg/m², Alevkaya 29 kg/m², Taşpınar 25 kg/m², Esentepe, Gemikonağı 23 kg/m², Lefke 20 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,3 ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.